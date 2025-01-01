icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

LenovoTab 3 10 Plus (X70F)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3.2. Hij is 7,5 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (465 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2224. Het aantal pixels per inch is 263: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
171 x 247 mm
Gewicht
510 gram
Barcode (EAN)
0191200263965