Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 10.3.2. Hij is 7,5 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (465 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1668 x 2224. Het aantal pixels per inch is 263: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.