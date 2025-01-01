Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Acer heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home. Hij is met 21,24 millimeter vrij dik voor een tablet. Hij weegt 1162 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 3,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.