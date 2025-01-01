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LenovoTab 4 10 (TB-X304F - 16GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  9,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Denver TAQ-90062K - Kids tablet heeft een schermgrootte van 8,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6.0.1. Hij is 15,2 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Het gewicht van 619 gram is nauwelijks opvallend voor een 8,9023400577217 inch tablet. De resolutie van het scherm is 800 x 480. Dit geeft je 103 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van Denver heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 5,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 1 camera.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,9 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
247 x 170 mm
Gewicht
505 gram
Barcode (EAN)
0191376161102