Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro (2017) i5 - 128GB met Type Cover heeft een schermgrootte van 12,3 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Pro - 1703. Dankzij een dikte van 8,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 769 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. De schermresolutie is 2736 x 1824. Op het scherm passen 267 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 128GB aan opslaggeheugen. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.