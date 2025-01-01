Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Archos 101c Helium (16GB) heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 7. De tablet is 10,8 millimeter dik en weegt 527 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.