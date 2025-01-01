Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 7. De tablet is 10,9 millimeter dik en weegt 320 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 190: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.