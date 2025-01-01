Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro 6 (i5 - 256GB) heeft een schermgrootte van 12,3 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home - 1803. Dankzij een dikte van 8,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 770 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. De schermresolutie is 2736 x 1824. Op het scherm passen 268 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 256GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 190,7GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.