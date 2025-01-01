Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een schermgrootte van 12,3 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home - 1803. Hij is 8,5 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 770 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. De schermresolutie is 2736 x 1824. Op het scherm passen 268 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 128GB aan opslaggeheugen. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.