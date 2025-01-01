Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een 11 inch scherm en weegt 494 gram. Dit is een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 2000 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De tablet is verouderd en krijgt mogelijk geen updates meer. Er zit 128GB aan opslaggeheugen en 6GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 13 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter.