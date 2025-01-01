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LenovoTab M8 FHD (32GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Huawei heeft een 10,1 inch scherm en weegt 436 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is gedateerd en de tablet krijgt waarschijnlijk geen updates meer. Er zit 32GB aan opslaggeheugen en 2GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 5 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 1,9 mp webcam op. De tablet heeft geen mogelijkheden voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,0 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
122,5 x 198 mm
Gewicht
305 gram
Barcode (EAN)
0193638812104