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LenovoTab P11 (128GB)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  10,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 8,3 inch scherm en weegt 293 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 2266 x 1488 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 256GB aan opslaggeheugen en 3,78GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,9 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
258 x 163 mm
Gewicht
490 gram
Barcode (EAN)
0195235851043