Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Apple heeft een 8,3 inch scherm en weegt 293 gram. Het is een compacte tablet die ook geschikt is voor onderweg. Het scherm heeft een resolutie van 2266 x 1488 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 3,78GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via USB C met de meegeleverde adapter. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen).