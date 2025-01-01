Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Sony heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.0.2. Hij is 6,53 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10 inch tablet is hij best licht (384 gram). De schermresolutie is 2560 x 1600. Op het scherm passen 301 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 18,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Sony heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.