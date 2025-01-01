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LenovoYoga Book (ZA0V0063NL) Android 6.0

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Alcatel Onetouch PIXI 3 (10) heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.0.1. Hij is 97 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (503 gram). De resolutie van het scherm is 800 x 1280. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. De tablet van Alcatel heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 1,1GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Alcatel heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
257 x 176 mm
Gewicht
-
Barcode (EAN)
0190151293786