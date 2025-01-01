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LenovoYoga Tablet 2-1050

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Testoordeel
Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7 inch die is getest met het besturingssysteem Android 4.4.4. De tablet is 9,8 millimeter dik en weegt 305,2 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 169: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Samsung heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,5GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
255 x 183 mm
Gewicht
639 gram
Barcode (EAN)
0888772488697