Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Google Pixel C (32GB) met toetsenbord heeft een schermgrootte van 10,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 6.0.1. Dankzij een dikte van 7,1 millimeter past hij makkelijk in je tas. Hij weegt 905 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,2 inch. De schermresolutie is 2560 x 1800. Op het scherm passen 310 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 24,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Google heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.