Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire One 10 S1002-183J heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 27,7 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1287 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 149 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het opslaggeheugen van 532GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 477,5GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.