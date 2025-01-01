Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Transformer Mini T103HAF-GR032T heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home 1809. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 880 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 38GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.