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MedionAkoya P3403

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Asus Transformer Mini T103HAF-GR032T heeft een schermgrootte van 10 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home 1809. De tablet is 10 millimeter dik en weegt 880 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 151 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 38GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,5 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1080 pixels
Afmetingen
312 x 202 mm
Gewicht
976 gram (1,365 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4015625795015