Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home 1809. Hij is 8,4 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10 inch tablet is hij best licht (524 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1800 x 1200. Het aantal pixels per inch is 217: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 96,3GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.