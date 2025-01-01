Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Cube heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem Android 4.4.4. De tablet is 9,3 millimeter dik en weegt 566,2 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 27GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Cube heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.