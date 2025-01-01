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MicrosoftSurface 3 (64GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  11,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Cube Talk 9X heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. Dankzij een dikte van 7,82 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (568 gram). De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 24,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 3G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Cube heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
11,2 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1280 pixels
Afmetingen
265 x 187 mm
Gewicht
617 gram
Barcode (EAN)
0885370890471