Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad (2018) 128GB + 4G heeft een schermgrootte van 9,7 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 12.1.3. Dankzij een dikte van 7,75 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (472 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 265: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 114,5GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.