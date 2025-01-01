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MicrosoftSurface Go (64GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Huawei heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 8.0.0. Hij is 8,3 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (466 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 20GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1800 x 1200 pixels
Afmetingen
245 x 175 mm
Gewicht
524 gram
Barcode (EAN)
0889842284201