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MicrosoftSurface Pro (2017) i5 - 128GB met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Archos heeft een schermgrootte van 10 inch en is getest met het besturingssysteem Android 6. De tablet is 10,9 millimeter dik en weegt 500 gram. De resolutie van het scherm is 1024 x 600. Dit geeft je 117 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Archos heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
769 gram
Barcode (EAN)
0889842193077