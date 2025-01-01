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MicrosoftSurface Pro (2017) i5 - 256GB met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 32GB - 2GB RAM heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 9. Dankzij een dikte van 8,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (460 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 1920. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
769 gram
Barcode (EAN)
0889842193213