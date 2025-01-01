Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 8.1. Hij is 6,3 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (439,7 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 51,6GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.