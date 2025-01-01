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MicrosoftSurface Pro 3 i5 (128GB) met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,2 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,9 inch die is getest met het besturingssysteem iOS 8.1. Hij is 7,6 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Zijn gewicht van 343,2 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7,9 inch. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 325 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 10,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,2 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1440 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
799 gram (1,099 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
-