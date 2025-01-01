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MicrosoftSurface Pro 4 (i5 - 128GB) met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een schermgrootte van 12,3 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Pro. Hij is 8,58 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 777 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. De schermresolutie is 2736 x 1824. Op het scherm passen 267 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 118GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
792 gram (1,1 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
-