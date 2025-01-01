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MicrosoftSurface Pro 4 (M3 - 128GB) met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 12,9 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 9.1. Hij is 7 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 738 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 108GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
777 gram (1,085 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
-