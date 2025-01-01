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MicrosoftSurface Pro 6 (i5 - 256GB) met Type Cover

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Medion Akoya P3403 heeft een schermgrootte van 12,5 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home 1809. De tablet is 10,6 millimeter dik en weegt 1365 gram. De resolutie van het scherm is 1920 x 1080. Dit geeft je 176 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het opslaggeheugen van 256GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 177,9GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Medion heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
770 gram (1,079 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
-