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MicrosoftSurface Pro 7 (i3 - 128GB)

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

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Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 10,2 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 13.2. Hij is 7,5 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,2 inch tablet is hij best licht (481 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1620 x 2160. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 115,6GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
777 gram
Barcode (EAN)
0889842497175

Prijzen