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MicrosoftSurface Pro 7 (i7 - 256GB)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad (2019) 32GB + 4G heeft een schermgrootte van 10,2 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 13.2. Dankzij een dikte van 7,7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,2 inch tablet is hij best licht (490 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1620 x 2160. Het aantal pixels per inch is 264: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 20,2GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
789 gram
Barcode (EAN)
0889842501087