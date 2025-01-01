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MicrosoftSurface Pro 8 (Core i5 - 256GB - 8GB RAM)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  13,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  256 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een 10,9 inch scherm en weegt 466 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 2360 x 1640 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 8GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C. Hij ondersteunt mobiel internet via 5G (abonnement niet inbegrepen).

Samenvatting

Schermdiagonaal
13,0 inch
Opslagcapaciteit
256 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2880 x 1920 pixels
Afmetingen
288 x 208 mm
Gewicht
895 gram
Barcode (EAN)
0889842795318