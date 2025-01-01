Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Microsoft heeft een 13 inch scherm en weegt 880 gram. Dat is behoorlijk groot voor een tablet, je kunt er dus veel op weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 2880 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Windows 11. Er zit 1024GB aan opslaggeheugen en 16GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 10,3 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 4,9 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt de tablet op via een oplader met een eigen connector.