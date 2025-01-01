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NokiaT21 Wifi

  • Schermdiagonaal:  10,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Android

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Xiaomi heeft een 10,6 inch scherm en weegt 447 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1200 x 2000 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 3GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. De tablet heeft een gezichtsscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,3 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2000 x 1200 pixels
Afmetingen
248,5 x 157 mm
Gewicht
469 gram
Barcode (EAN)
6438409081469

Prijzen