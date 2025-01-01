Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kurio C15200 Smart Tablet heeft een schermgrootte van 8,9 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Home. Hij is 19,14 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 862,7 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 8,9 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 800. Het aantal pixels per inch is 170: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 15,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Kurio heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.