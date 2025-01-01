Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pipo P9 heeft een schermgrootte van 10,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 11,6 millimeter dik en weegt 567,5 gram. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 225: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 26,6GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 3G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. Pipo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.