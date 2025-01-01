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PEAQPET W1010 - 10NL

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,1 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Microsoft heeft een schermgrootte van 11,2 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 8.1. Hij is 8,74 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 621 gram is nauwelijks opvallend voor een 11,2 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1280. Het aantal pixels per inch is 206: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 88,2GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,1 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1280 x 800 pixels
Afmetingen
257 x 174 mm
Gewicht
587 gram
Barcode (EAN)
4049011120327