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PEAQPMM C1008-I0N2

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  8,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Lenovo heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Android 5.1.1. Hij is 9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,1 inch tablet is hij best licht (528 gram). De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 148 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 9,7GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Lenovo heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,9 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
260 x 177 mm
Gewicht
558,4 gram (1,1313 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
4049011127357