Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 6. Hij is 9 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Zijn gewicht van 358 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. De schermresolutie is 1200 x 1920. Op het scherm passen 282 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 11,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Verder heeft hij een HDMI uitgang waarmee je het beeld van de tablet ook op de tv kunt weergeven. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Nvidia heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.