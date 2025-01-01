Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad mini 4 (128GB) heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 9. Dankzij een dikte van 6,15 millimeter past hij makkelijk in je tas. 308 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 325 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 114GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.