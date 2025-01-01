Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,9 inch die is getest met het besturingssysteem Android 5.0.2. Hij is 8,05 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Zijn gewicht van 345 gram is aan de zware kant voor een tablet van 7,9 inch. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 325 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 7,8GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. De tablet heeft 1 USB-aansluiting, maar je kunt hierop geen USB-stick of harde schijf aansluiten. HP heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.