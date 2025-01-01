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SamsungGalaxy Tab A

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  9,7 inch
  • Opslagcapaciteit:  16 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface 3 (64GB) heeft een schermgrootte van 11,2 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 8.1. Dankzij een dikte van 8,74 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 617 gram is nauwelijks opvallend voor een 11,2 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1280. Het aantal pixels per inch is 206: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 34GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
9,7 inch
Opslagcapaciteit
16 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1024 x 768 pixels
Afmetingen
167 x 242 mm
Gewicht
448 gram
Barcode (EAN)
8806086989183