Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) 16GB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A 7.0 (4G) heeft een compact scherm van 7 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.1.1. De tablet is 10,55 millimeter dik en weegt 287 gram. Het scherm heeft een resolutie van 800 x 1280. Het aantal pixels per inch is 214: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Samsung heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 2,6GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.