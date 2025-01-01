Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad mini (2019) 64GB + 4G heeft een compact scherm van 7,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 12.2. Dankzij een dikte van 6,18 millimeter past hij makkelijk in je tas. 307 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 322 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 64GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.