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SamsungGalaxy Tab A 10.5 (2018) 32GB + 4G

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,5 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Samsung heeft een schermgrootte van 10,5 inch en is getest met het besturingssysteem Android 8.1.0. Hij is 7,19 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (479 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 286 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 49,2GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,5 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1920 x 1200 pixels
Afmetingen
161 x 260 mm
Gewicht
525 gram
Barcode (EAN)
8801643403829