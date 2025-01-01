Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van PEAQ heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 8.1. De tablet is 9,5 millimeter dik en weegt 587 gram. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 150 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 14,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. PEAQ heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.