Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Acer heeft een schermgrootte van 10,1 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home. Hij is met 27,2 millimeter vrij dik voor een tablet. Hij weegt 1231 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 10,1 inch. De resolutie van het scherm is 1280 x 800. Dit geeft je 149 pixels per inch (ppi) en dat is niet erg scherp. Het opslaggeheugen van 564GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 503,4GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. Acer heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.