Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) 16GB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een kleine tablet met een scherm van 7,9 inch die is getest met het besturingssysteem iOS 12.2. Hij is 6,18 millimeter dik: niet veel voor een tablet. 307 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 322 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 256GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 244,5GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Mobiel internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.