Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab S6 (128GB) heeft een schermgrootte van 10,5 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 9. Dankzij een dikte van 6,9 millimeter past hij makkelijk in je tas. Voor een 10,5 inch tablet is hij best licht (423 gram). De schermresolutie is 1600 x 2560. Op het scherm passen 288 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 104,6GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten.